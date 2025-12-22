È rimasto in balia del branco per una ventina di minuti, dopo essere stato derubato di portafogli, cellulare, scarpe e giubbotto. Disavventura per un 15enne che ieri sera a Milano è stato circondato dal gruppo di ragazzi – tutti giovanissimi – che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato.

È accaduto in una traversa di viale Tunisia, in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

La baby gang ha trattenuto il quindicenne e lo ha costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La carta in suo possesso era però vuota; per farsela ricaricare il giovane ha chiamato il padre, che ha dato l'allarme ai carabinieri intervenuti sul posto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata