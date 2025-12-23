Una piccola storia di grande umanità a Mugnano di Napoli, dove un bambino di 11 anni insegna il vero significato del Natale: attenzione, solidarietà e cuore. Il piccolo, approfittando di un momento di distrazione del padre, si è allontanato da casa per vendere alcuni libri scolastici e disegni realizzati da lui, con l’obiettivo di raccogliere dei soldi per comprare un regalo di Natale alla sorellina. Un gesto commovente, maturato in un momento di particolare fragilità segnato dalla perdita prematura della madre.

La responsabile di un negozio di giocattoli ha segnalato ai carabinieri di Mugnano la presenza di un bambino all’esterno dell’attività, intento a vendere libri e disegni. Raggiunto dai militari, il piccolo ha raccontato di non andare bene a scuola e di non voler chiedere soldi al padre.

Nel frattempo, il padre si era recato nella caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio. L’uomo ha poi raggiunto il luogo in cui si trovava il bimbo, apparendo visibilmente sollevato nel vederlo in buone condizioni.

Dopo aver ricostruito la vicenda, i carabinieri, colpiti dalla storia, hanno deciso di acquistare di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina.

