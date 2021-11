Un 40enne è stato trovato morto nella sua abitazione a Chieti. Riverso a terra con una ferita alla testa, sul pavimento tracce di sangue.

Secondo le prime ipotesi la morte potrebbe risalire a oltre 24 ore fa, ma sarà l’autopsia a far luce sulle cause e sull’orario del decesso di Francesco Ciammaichella.

Si indaga per omicidio. L’uomo viveva da solo in un alloggio delle cosiddette case parcheggio del comune di Chieti per l’emergenza abitativa.

Sul posto hanno eseguito i rilievi i carabinieri del reparto scientifico. Un uomo e una donna sono stati portati in caserma e ascoltati.

Il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Falasca ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione, dove si è trattenuto a lungo il medico legale Cristian D'Ovidio.

Gli investigatori non hanno rilasciato dichiarazioni, nella tarda serata di ieri la salma è stata portata via ed è stata sequestrata l’abitazione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata