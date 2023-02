Ugo Bressanello, ex guru del web che ha deciso di dedicarsi ai bambini e alle mamme in situazioni di grave difficoltà dando vita a Domus de Luna, la sua prima casa d’accoglienza a Quartucciu, il 24 marzo sarà al Colle per ricevere da Mattarella il riconoscimento di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra pochi giorni, il 3 marzo per la precisione, Domus de Luna compirà 18 anni.

Lui, oggi 56enne, la raccontò come un «sogno di vita» coltivato sin dai tempi del liceo con l'allora fidanza, oggi moglie.

E il riconoscimento del Capo dello Stato è per lui un nuovo traguardo: «Come un regalo di compleanno, per me Domus de Luna è la ragione per la quale sono felice. Questo è un modo per dare visibilità e rispetto a tutti gli interventi messi in piedi. Diciotto anni sono tanti, fino ad oggi abbiamo scherzato, ora siamo maggiorenni e ci rimbocchiamo le maniche», ironizza.

Nel 2005 Bressanello aveva lasciato un lavoro sicuro e una carriera lanciatissima sul web, oggi è presidente e legale rappresentante della Fondazione "Domus de luna" che ha quattro comunità di accoglienza e cura (Domus de luna, Casa delle Stelle, Casa Cometa, Casa del Sole), un ambulatorio per i colloqui con lo psicologo (il centro "Sa Domu est Pitticca, su Coru est Mannu"), un bed & breakfast con ristorante per il recupero ed il riscatto di ragazzi e mamme (la Locanda dei Buoni e Cattivi), un ristorante con bar e pizzeria (il Circolo dei Buoni e Cattivi) e un centro per attività ricreative ed espressive (l'Exmè).

Il riconoscimento del Capo dello Stato arriva «per aver modificato la sua vita professionale e non solo, creando e dedicandosi a realtà che accolgono e assistono bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà».

