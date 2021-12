Orrore a Milano dove un uomo è stato ucciso a colpi di coltello e motosega. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della vittima in via Giulio Romano e ad agire, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, sarebbero state più persone.

L’82enne, Pierantonio Secondi, viveva al settimo piano dell’edificio in zona Porta Romana. Alcuni testimoni hanno visto un aggressore che, bucando la porta d’ingresso dell’abitazione con una motosega, si è introdotto all’interno. Poi ha colpito l’anziano con un coltello e anche con l’arma da taglio a motore, dettagli che potranno però essere chiariti solo dall’autopsia. Sono stati i vicini, sentiti gli strani rumori, a dare l’allarme alle forze dell’ordine. La tesi della rapina sembra la meno probabile mentre si ipotizza che l’82enne conoscesse chi l’ha ucciso. I sospetti si sono per ora concentrati su un 35enne di origine romena che nei mesi scorsi era stato denunciato dall’anziano per stalking.

