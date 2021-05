Orrore nella periferia di Roma, in zona Portuense.

Nel primo pomeriggio un uomo ha ucciso la moglie per strada, colpendola più volte con un coltello sotto gli occhi dei passanti sbalorditi.

E’ avvenuto in via Groppi. La donna, una 40enne originaria dello Sri Lanka, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale.

Il marito, connazionale di 49 anni, è stato bloccato dai passanti. Poi l’arrivo della polizia, che lo ha arrestato e ora cercherà di capire i motivi del gesto.

La vittima è stata colpita con il coltello almeno dieci volte.

