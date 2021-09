Due persone sono state arrestate per omicidio volontario e rapina aggravata in concorso in relazione alla morte di un 94enne trovato senza vita nella sua abitazione di Livorno lo scorso 27 agosto. In manette una coppia di conviventi: 46 anni lui, 49 lei, che era l’ex badante della vittima.

Secondo le accuse, avrebbero soffocato l’anziano per impossessarsi di denaro e preziosi che erano custoditi nell'appartamento.

Era stato il figlio a chiedere l’intervento del 118 dopo che il padre non rispondeva alle sue numerose telefonate. I dubbi su una morte naturale erano emersi quasi subito.

Quel pomeriggio la coppia era entrata in casa e, spaccando una cassetta nascosta dietro lo specchio del bagno, aveva preso soldi e oggetti di valore. Nel corso della rapina si sarebbe verificato l'evento traumatico che potrebbe aver portato al decesso per asfissia dell'anziano.

