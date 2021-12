È stato trovato morto, con mani e piedi legati, il 48enne egiziano di cui non si avevano notizie dal 12 dicembre scorso. Il corpo era nascosto in un'intercapedine vicino alla casa che aveva occupato abusivamente nel complesso delle case popolari di via Morandi, a Roma.

Sul caso è stata avviata un’indagine per omicidio seguita dai carabinieri di Montesacro.

La vittima, che non aveva precedenti, viveva con suo fratello e due connazionali.

