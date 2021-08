Un 44enne di origine sarda, Salvatore Corda, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 31 luglio sulla ex Statale 10, nei pressi di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza.

Il 44enne era alla guida di una Panda che, per circostanze in fase di accertamento, ha tamponato violentemente una Volvo che la precedeva e che si era fermata per svoltare. L’impatto non ha lasciato scampo a Corda, residente a Roncarolo di Caorso, sempre nel Piacentino, che è morto praticamente sul colpo. Leggermente ferita, invece, la 30enne al volante della Volvo, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.

I soccorritori hanno anche estratto dall’abitacolo, quasi completamente distrutto, il 44enne, provando a rianimarlo, ma i tentativi di salvargli la vita sono purtroppo risultati inutili.

Sull’accaduto hanno avviato accertamenti i carabinieri.

(Unioneonline/l.f.)

