Travolto mentre soccorre un automobilista: morto un 25enneNon è chiaro se il conducente dell'auto che ha investito la vittima si sia fermato a prestare soccorso, c’è anche un ferito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16 vicino a Bari.
La vittima è un 25enne che, secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona rimasta ferita è un amico della vittima che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari.
Non è chiaro se il conducente dell'auto che ha travolto la vittima si sia fermato a prestare soccorso.
Indagini in corso sull’accaduto.
(Unioneonline/v.l.)