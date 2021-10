Lo scorso 2 settembre è stata travolta da un pancale nel magazzino dell’azienda in cui lavorava.

E’ morta questa mattina in ospedale a Careggi (Firenze) Tiziana Bruschi, magazziniera di 58 anni.

Non ce l’ha fatta dopo oltre cinque settimane di ricovero per i traumi e le gravi lesioni subite nell’incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di stampaggio di materie plastiche a Scandicci.

Il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori la vittima fu travolta da un pancale carico di merce. Tra le ipotesi c’è anche quella che un operaio alla guida di un muletto urtò una pila di pancali facendoli cadere, e uno di questi colpì la malcapitata 58enne.

Il pancale, carico di merce, è caduto da un’altezza di tre metri colpendo la vittima alla testa. Settimane di ricovero in neurochirurgia, la speranza che ogni giorno si faceva sempre più flebile, fino al decesso.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata