Una violenta esplosione si è verificata in tarda mattinata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino.

Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero delle vittime, almeno tre.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente.

La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche e non è purtroppa nuova a questo tipo di tragedie: nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall'innesco di una spoletta, e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'esplosione. Nel 2020, in un’altra terribile esplosione, persero la vita 3 operai.

Ancora sgomento il titolare, che non riesce a spiegarsi quanto accaduto anche alla luce delle precauzioni severissime prese in fabbrica dopo la tragedia del 2020.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata