Dramma nella notte tra sabato e domenica a Grandate nel Comasco: due giovani motociclisti, Fabio Crescitelli, 17 anni, originario di Mamoiada, e Laerte Gauli, 20 anni, di Luisago, hanno perso la vita in un tragico incidente su via Mantero, zona industriale del Comasco.

Le moto — una TM Racing 125 e una Kawasaki Ninja 600 — si sarebbero scontrate frontalmente o lateralmente lungo il rettilineo che costeggia l’autostrada Milano-Como. A nulla sono valsi i soccorsi: i due ragazzi sono morti sul colpo.

Fabio lavorava come meccanico a Oltrona San Mamette, Laerte era impiegato in Svizzera. Entrambi condividevano la passione per le moto, spesso mostrata sui social. Fabio era figlio di Antonio Crescitelli, anche lui originario di Mamoiada, figlio di un ex carabiniere. Antonio si era trasferito al Nord anni fa per lavoro, come molti altri emigrati sardi, costruendo una nuova vita in Lombardia insieme alla famiglia.

Cordoglio da Mamoiada, paese d’origine della famiglia Crescitelli: «Una giovane vita spezzata è sempre motivo di profondo dolore. Ci stringiamo alla famiglia Crescitelli-Meloni». I carabinieri di Cantù stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica.

