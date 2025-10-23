Ucciso a coltellate sotto casa da un uomo incappucciato: è caccia al killerLa vittima è l’imprenditore 39enne Marco Veronese. L’allarme da un passante, inutili i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’imprenditore 39enne Marco Veronese, titolare di un’azienda videosorveglianza, è stato ucciso a coltellate sotto casa nella notte a Collegno, alle porte di Torino.
Il corpo è stato trovato intorno all'1:30 all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino.
Secondo una prima ricostruzione, Veronese sarebbe stato colpito da una persona incappucciata, fuggita subito dopo l'aggressione. A dare l'allarme è stato un passante.
Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato invano di rianimare l'uomo.
Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell'aggressore.
(Unioneonline)