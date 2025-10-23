Padre, madre e figlia trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonioLa drammatica scoperta dopo che la famiglia non rispondeva da giorni alle chiamate di amici e conoscenti
Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo. Un'intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa.
I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri.
La squadra del comando di Rovigo ha trovato all'interno dell'abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e della figlia di 27 anni.
Ad uccidere la famiglia, come dai rilievi effettuati, la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia.
Sul posto i carabinieri e il Suem 118.
(Unioneonline)