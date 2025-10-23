Frontale tra due auto nel Bolognese, muore un bimbo di 7 anniIl piccolo viaggiava in auto col papà: l'impatto a Granarolo dell'Emilia
Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Due adulti feriti.
Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi.
Il bambino, a quanto risulta, viaggiava seduto sul sedile posteriore: era insieme al suo papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un ventenne.
(Unioneonline)