Scintille dalle fontane luminose, la torta nuziale prende fuoco: rogo nell’hotel e invitati intossicati, ustioni per lo sposoL’uomo è rimasto ferito nel tentativo di spegnere le fiamme, danni significativi per la struttura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.
Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle “fontane luminose” posizionate sulla torta si sono sprigionate scintille che hanno innescato un incendio.
In brevissimo tempo il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, l'hotel Kristal Palace, danneggiandola significativamente.
Sul posto, insieme ai carabinieri, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda e numerose ambulanze del 118.
Soltanto lo sposo, originario di Calitri, è rimasto ferito - mentre tentava di spegnere le fiamme - con ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa. Dopo essere stato medicato in ospedale, è stato dimesso nella notte.
Gli invitati sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118: alcuni hanno accusato lievi intossicazioni da fumo.
(Unioneonline)