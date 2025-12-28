Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle “fontane luminose” posizionate sulla torta si sono sprigionate scintille che hanno innescato un incendio.

In brevissimo tempo il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, l'hotel Kristal Palace, danneggiandola significativamente.

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda e numerose ambulanze del 118.

Soltanto lo sposo, originario di Calitri, è rimasto ferito - mentre tentava di spegnere le fiamme - con ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa. Dopo essere stato medicato in ospedale, è stato dimesso nella notte.

Gli invitati sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118: alcuni hanno accusato lievi intossicazioni da fumo.

