È morta, all'età di 76 anni all'ospedale San Paolo di Napoli e la sua fede nuziale è sparita. Lo hanno denunciato i familiari al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli: «Chiediamo di riaverla, ha un valore affettivo immenso per nostro padre».

Lucia Riccio è morta venerdì mattina. «La donna, ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza, è stata trasportata nella sala mortuaria dove c'erano i parenti ad attenderla. Dopo qualche momento, è subito saltata all'occhio del figlio la mancanza dell'anello - racconta Borrelli - Inutili le ricerche sia nel reparto di provenienza che nella stessa sala mortuaria. Nessuno ha visto la fede».

Eppure, come testimoniato dalle foto inviate dai familiari al parlamentare, i segni dell'anello erano ancora visibili sulla mano sinistra. «Siamo arrivati circa due ore dopo l'avviso che mamma era morta - spiega il figlio Marco Miraglia - e dopo aver trascorso qualche momento insieme a lei ci siamo subito resi conto che mancava la fede. Siamo andati al reparto dove era ricoverata e ho chiesto se per caso l'avessero tolta loro, ma nessuno l'aveva vista. Poi siamo tornati alla camera mortuaria e nemmeno lì hanno visto nulla. Mi sono rivolto alle guardie giurate che mi hanno detto di fare la denuncia. Cosa che faremo per chiedere l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza».

Il commento di Borrelli: «Mi auguro sinceramente che chi ha preso l'anello abbia un sussulto di dignità e lo restituisca subito. Un gesto che, se confermate le circostanze della sottrazione volontaria, non esito a definire infame. Continueremo a seguire questa vicenda finché la fede non tornerà in possesso del marito della signora Lucia».

