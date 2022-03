In occasione del 31esimo anniversario della strage del traghetto Moby Prince, avvenuta nel porto di Livorno il 10 aprile 1991, sarà lanciata l'iniziativa “Documenta22”, una “call” pubblica di scrittura. Il collettivo nasce dall'Associazione Effetto Collaterale e sviluppa iniziative pubbliche per la commemorazione delle vittime, in costante dialogo e collaborazione con le Associazioni 140 Familiari delle Vittime del Moby Prince e Associazione 10 Aprile - Familiari Vittime Moby Prince.

L'azione di quest'anno consiste in una convocazione di scrittura partecipata di 140 cartoline per tenere viva la memoria delle 140 vittime del Moby Prince: per questo si invita la cittadinanza a scrivere un messaggio, un testo scritto a mano adatto allo spazio di una cartolina, indirizzato a una delle persone che hanno perso la vita quella notte: attraverso il semplice processo di adesione all'iniziativa verrà assegnato ai partecipanti uno dei 140 nomi.

"Con i nostri messaggi - spiegano da Documenta - vogliamo mantenere viva la memoria di tutte le persone che sono morte nella strage e mantenere viva anche la speranza di poter un giorno arrivare alla verità. Il senso dell'azione è quello di accompagnare in un viaggio simbolico le vittime che non riuscirono ad arrivare a destinazione e di unire simbolicamente i porti di Livorno e Olbia, entrambi parte di un capitolo di storia che non ha ancora trovato giustizia dopo 31 anni".

La call pubblica per partecipare a Documenta22 ha come scadenza il 31 marzo, le cartoline verranno quindi inviate all'Ufficio Cultura del Comune di Olbia il 10 aprile 2022, subito dopo la cerimonia che avviene abitualmente all'Andana degli Anelli, a Livorno.

