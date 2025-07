È stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove aveva lavorato la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso.

La giovane si trovava in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava per svolgere uno stage all'interno di un villaggio turistico, il Meditur, che si trova lungo il litorale di Carovigno in provincia di Brindisi.

Mariia Buhaiova era scomparsa venerdì scorso: la stessa struttura ricettiva aveva presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri, con quattro giorni di ricerche. Ieri erano stati trovati in camera sua il passaporto e il cellulare.

