Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza a Orio al Serio, aeroporto di Bergamo. Non si tratterebbe, a quanto si apprende, di un dipendente dello scalo, ma di una persona entrata in pista.

I voli nello scalo sono tutti sospesi a partire dalle 10.20, «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine», ha riferito la società di gestione dello scalo, Sacbo. Il traffico aereo, sospeso per un paio d’ore, è in ripresa da mezzogiorno. Per quanto riguarda la Sardegna, cancellato il volo verso Alghero di oggi, 8 luglio, alle 13. Diversi voli in arrivo sono stati dirottati verso gli scali di Milano Malpensa, Verona e Bologna.

L'aereo coinvolto nell'incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna. Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l'incidente, sulle cui circostanze stanno cercando di far luce gli agenti della polizia.

