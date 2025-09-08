Incidente sul lavoro questa mattina a Torino, in via Genova, dove un operaio è precipitato dal cestello della gru. Nella tragedia è rimasto ferito un altro operaio.

La vittima, 69enne di origine egiziane, è caduto da un’altezza di dodici metri. Ancora da accertare le cause dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell'ordine e gli ispettori Spresal.. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

