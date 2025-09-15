Una quindicenne è morta questa mattina  dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava vicino alla fermata dei bus a Giustino, in Trentino.

Secondo le prime informazioni, l'incidente  è avvenuto intorno alle 7 in viale Dolomiti, la strada che attraversa il paese, a poche centinaia di metri dal centro dell'abitato della val Rendena.

La dinamica non è ancora chiara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata