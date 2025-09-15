l’incidente
15 settembre 2025 alle 08:52
Studentessa di 15 anni travolta e uccisa da un camionSchiacciata dal mezzo pesante vicino alla fermata del bus sulla strada principale di Giustino, in Trentino
Una quindicenne è morta questa mattina dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava vicino alla fermata dei bus a Giustino, in Trentino.
Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7 in viale Dolomiti, la strada che attraversa il paese, a poche centinaia di metri dal centro dell'abitato della val Rendena.
La dinamica non è ancora chiara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.
