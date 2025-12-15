Una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta e una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di Cesena.

Le due ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.30 sulla Marecchiese nel comune di Santarcangelo, mentre andavano a scuola. Viaggiavano a bordo di un ciclomotore Honda SH 125 ed erano in fase di sorpasso quando sono state travolte da un'auto condotta da una donna di 46 anni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Rimini, intervenuta insieme ai soccorritori del 118 dell'Ausl Romagna, lo scooter stava sorpassando una vettura quando è stato travolto dalla donna alla guida di una Dacia Sandero che svoltava sulla sua sinistra.

La ragazza di 18 anni alla guida dello scooter è deceduta per il forte impatto, mentre l’amica non sarebbe in pericolo di vita. Le due 18enni erano compagne di scuola. Sul posto sono arrivati subito i genitori della ragazza rimasta uccisa, mentre la conducente dell'auto sotto choc è stata soccorsa dai sanitari del 118.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata