Aveva i titoli per accedere al master Mahmoud Al Najjar, il giovane che doveva andare a studiare a Tor Vergata ma è stato arrestato dall'Idf con l'accusa di far parte di Hamas.

«Sono arrivati per ora nel nostro ateneo sette studenti palestinesi: non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda ma solo della parte relativa alla loro ammissione, il resto non è di nostra competenza – dice all’Ansa Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Tor Vergata – Nel caso dello studente arrestato, ci siamo occupati dei titoli per accedere al master a cui si era iscritto. Valutiamo se gli studenti hanno i titoli necessari; nel suo caso li aveva. Sul resto non sappiamo nulla. Abbiamo scritto alla Farnesina, siamo in attesa di comunicazioni, non abbiamo informazione aggiornate».

Al Najjar era riuscito ad entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia (tra gli atenei anche Cagliari e Sassari). Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma. Ma al Valico di Kerem Shalom, è stato arrestato dall'Idf con l'accusa di essere un operativo della brigata nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023.

Secondo il racconto del giornalista Muthanna al-Najjar al media di Gaza Drop Site, Mahmoud, originario di Jabaliya e unico sopravvissuto della sua famiglia morta in un attacco di Israele, è stato arrestato martedì dopo aver finalmente ottenuto il permesso di lasciare la Striscia e recarsi all'Università di Tor Vergata a Roma, dopo mesi di sforzi per ottenere un permesso di uscita». Drop Site riferisce pure che «Mahmoud ha pubblicato tre articoli di ricerca accademica» e che dopo l'arresto «è stato portato in un luogo sconosciuto e i suoi parenti non hanno ricevuto alcuna informazione».

(Unioneonline/D)

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