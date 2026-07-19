Un uomo di 43 anni di origine marocchina Abderrahim Fakir, è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze.

Una volante è arrivata sul posto e anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche degli operatori sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.

In un video che circola tra i residenti del quartiere Pilastro di Bologna sarebbe stata immortalata la colluttazione tra l'uomo morto dopo essere stato fermato e gli agenti di polizia.

Fakir, 43 anni, di origine marocchina ma in Italia da quando aveva sette anni, aveva alcuni precedenti di polizia. I parenti del 43enne, fratello e sorella, riferiscono che aveva anche problemi di salute. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo è stato portato via alle 16.30.

(Unioneonline)

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