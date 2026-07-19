Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, chiede la grazia per il marito rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso le pagine del quotidiano La Stampa.

«Al presidente Mattarella - afferma Sandrone - mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia».

«Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà», aggiunge Mariangela Sandrone, sottolineando che «Mario è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. È una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Non è il giustiziere che alcuni descrivono».

(Unioneonline)

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