La moglie di Roggero a Mattarella: «Chiedo clemenza e umanità»La consorte del gioielliere condannato a 14 anni per avere ucciso due rapinatori in fuga: «Mario non è un giustiziere, spero nella grazia»
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Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, chiede la grazia per il marito rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso le pagine del quotidiano La Stampa.
«Al presidente Mattarella - afferma Sandrone - mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia».
«Mi sento sospesa in un incubo che è diventato realtà», aggiunge Mariangela Sandrone, sottolineando che «Mario è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. È una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto. Non è il giustiziere che alcuni descrivono».
(Unioneonline)