Otto intossicati per una fuga cloro in piscina: bimbo in codice rossoEpisodio alle porte di Roma. In ospedale bambini e ragazzi fino a 15 anni, evacuati in 50
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Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma.
Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo.
Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un'alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati.
Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri.
Il bimbo di 5 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma.
(Unioneonline)