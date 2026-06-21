Strangola la figlia tredicenne e si uccide. A trovare madre e sorella morte l’altra figlia di 19 anniI corpi in un appartamento di via Domodossola, indaga la Squadra mobile della polizia
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Una 40enne e la figlia di tredici anni trovate morte in un appartamento di via Domodossola, a Torino. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe strangolato la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda.
A quanto si apprende i corpi sono stato ritrovati dall'altra figlia diciannovenne ed è stata lei a chiamare e soccorsi. Il 118 di Azienda Zero intervenuto nell'appartamento ha messo in atto tutte le manovre per rianimare la tredicenne, ma non c’è stato nulla da fare.
La sorella in stato di choc è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. La quarantenne, che si era lasciata dal marito tempo fa, viveva sola con le due figlie.
Sul posto sono al lavoro la Squadra mobile della polizia e il medico legale.
(Unioneonline)