Pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Padovano. Due mezzi si sono scontrati frontalmente a San Pietro in Gu: quattro i morti, due i feriti.

Secondo i primi accertamenti da parte della polizia, una Multipla stava effettuando un sorpasso quando si è verificata la collisione con un tir. Le vittime, che viaggiavano sull’auto, non hanno avuto scampo. La loro identità non è stata diffusa, si sa però che erano tutte di nazionalità straniera. Gli altri due passeggeri sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Cittadella, non sono in pericolo di vita. L’autista del tir non ha riportato serie conseguenze.

(Unineonline/s.s.)

