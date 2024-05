«I dati dell'osservatorio Asaps sulla strage di pedoni sono drammatici. 153 vittime sulle strade italiane dall'inizio dell'anno, 14 nell'ultima settimana, 21 da inizio mese».

Un bollettino di guerra, secondo la deputata cagliaritana di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra, «che richiede misure per moderare la velocità nei centri urbani, unica ricetta possibile, insieme ad una mobilità dolce. L'indirizzo del ministro Salvini con il "suo” Codice della strada va in direzione contraria e questo ci fa dire che non è immune da responsabilità morali per quei morti».

Parole che fanno infuriare la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti: «Vergognose, Ghirra specula sui morti. Il ministro Salvini ha rinnovato il codice della strada dopo decenni. Dalla sinistra abbiamo sentito solo no, insulti e polemiche».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata