La criminologa Roberta Bruzzone indagata per «stalking» nei confronti di una collega, Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio presso il tribunale dei minori di Cagliari.

Da quanto si apprende – la notizia è riportata da Repubblica e Corriere della Sera – Bruzzone avrebbe condotto per circa tre anni una «campagna persecutoria» ai danni di Sionis, attraverso chat di gruppo e social, con post e fotomontaggi offensivi.

La presunta campagna di persecuzione sarebbe andata avanti con «allusioni sessuali», «fotomontaggi del viso della persona offesa» e «frasi avente carattere minaccioso e vessatorio».

Ora per la nota criminologa e per altri tre coindagati – Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca – sarebbe arrivato l’avviso di conclusione indagini, firmato dal pm Gilberto Ganassi e trasmesso da Cagliari, dove sono state avviate le indagini, alla Procura di Roma.

(Unioneonline)

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