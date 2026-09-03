Tragedia nel Fiorentino, lungo la A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Lei si chiamava Lorena Isceri, 47 anni, lui Federico Vella, 36, ed erano entrambi di Firenze.

Da quanto si apprende, la donna avrebbe contattato il 112 e anche un amico per chiedere aiuto. Dopo la richeista la sala operativa della Questura ha disposto la ricerca della vettura in autostrada, ma quando la pattuglia della Polstrada è giunta sul posto non c'era più nulla da fare.

Tra le ipotesi, quella che l'uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la ex e poi si sarebbe gettato dal cavalcavia.

(Unioneonline)

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