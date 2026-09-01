benevento
01 settembre 2026 alle 14:06aggiornato il 01 settembre 2026 alle 14:10
Uccide i due fratelli e poi si toglie la vita: tragedia al ristoranteL’assassinio a colpi di arma da fuoco. Indagano i Carabinieri
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Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Sul posto i carabinieri.
(Unioneonline)
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