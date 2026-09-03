«Assolutamente sì». Così il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini alla domanda se Daniele Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, a margine della presentazione di Ore 14 di Salvo Sottile. «Report - spiega - andrà in onda l'8 novembre, questa è l'intenzione dell'azienda. Ieri ho incontrato la redazione, sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili». «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo» e il passo indietro di Presutti «è una scelta personale, lei è una risorsa e un'ottima professionista».

L’annuncio di Presutti è arrivato ieri dopo la riunione tra Corsini e i membri della redazione di Report, un confronto che aveva riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione.

In una mail inviata a Corsini, ha spiegato di aver preso la decisione «nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità», ha scritto la giornalista, mettendosi a disposizione della Rai. L’azienda avrebbe provato a farle cambiare idea, ma Presutti, preso atto della posizione della redazione, sarebbe rimasta ferma sulla sua decisione.

Corsini, dopo aver incontrato il Cdr dell’Approfondimento con il segretario Usigrai, si è preso 24 ore per fare le sue valutazioni, in cerca di una soluzione che possa scongiurare l’abbandono degli inviati e il rinvio della trasmissione, che dovrebbe iniziare l’8 novembre su Rai3.

(Unioneonline)

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