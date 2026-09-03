Report, Corsini dopo il passo indietro di Presutti: «Piervincenzi rimane, i conduttori li scelgo io»Il direttore dell'Approfondimento Rai: «Il programma andrà in onda l'8 novembre»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Assolutamente sì». Così il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini alla domanda se Daniele Piervincenzi rimarrà alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, a margine della presentazione di Ore 14 di Salvo Sottile. «Report - spiega - andrà in onda l'8 novembre, questa è l'intenzione dell'azienda. Ieri ho incontrato la redazione, sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili». «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo» e il passo indietro di Presutti «è una scelta personale, lei è una risorsa e un'ottima professionista».
L’annuncio di Presutti è arrivato ieri dopo la riunione tra Corsini e i membri della redazione di Report, un confronto che aveva riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione.
In una mail inviata a Corsini, ha spiegato di aver preso la decisione «nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità», ha scritto la giornalista, mettendosi a disposizione della Rai. L’azienda avrebbe provato a farle cambiare idea, ma Presutti, preso atto della posizione della redazione, sarebbe rimasta ferma sulla sua decisione.
Corsini, dopo aver incontrato il Cdr dell’Approfondimento con il segretario Usigrai, si è preso 24 ore per fare le sue valutazioni, in cerca di una soluzione che possa scongiurare l’abbandono degli inviati e il rinvio della trasmissione, che dovrebbe iniziare l’8 novembre su Rai3.
(Unioneonline)