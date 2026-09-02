In una mail inviata al direttore dell'Approfondimento della Rai Paolo Corsini, Giulia Presutti – indicata per la conduzione di Report con Daniele Piervincenzi dell’era post Ranucci – annuncia un «passo indietro» dall'incarico, «nella speranza - scrive la giornalista – di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità».

«Caro direttore - scrive Presutti nella mail a Corsini - in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire».

«Per quanto mi riguarda, caro direttore - conclude Presutti - sono a disposizione dell'azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno».

Nel pomeriggio si era tenuto un incontro con gli inviati di Report, che avevano annunciato la loro volontà di dimettersi in blocco: al termine hanno spiegato che «è stato aperto un canale di comunicazione con l'azienda».

(Unioneonline)

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