Mario Calabresi si prepara a scendere in campo per Palazzo Marino.

Il giornalista, ex direttore de La Stampa e Repubblica, secondo il Corriere della Sera e Huffington Post è pronto a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni amministrative del 2027. La decisione dopo mesi di indiscrezioni e dopo che lo stesso Calabresi, lo scorso luglio, aveva ammesso pubblicamente di stare valutando l'ipotesi: «Mi piacerebbe impegnarmi per Milano. Vorrei fare la mia parte».

Calabresi ha comunicato ai colleghi di Chora Media la decisione di lasciare il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del Consiglio di amministrazione di Be Water Content, il gruppo che comprende Chora e Will Media.

Resta intanto da definire il percorso attraverso il quale verrà individuato il candidato alla successione di Beppe Sala: il centrosinistra dovrà decidere se ricorrere alle primarie oppure arrivare a una candidatura condivisa. Tra i nomi ci sono la vicesindaca Anna Scavuzzo, l'ex candidato alla presidenza della Regione Pierfrancesco Majorino e altri esponenti della coalizione e del mondo civico.

Per Calabresi l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve: tra le ipotesi circolate c'è anche quella della Festa dell'Unità di Milano del 12 settembre, dove Calabresi sarà ospite.

(Unioneonline)

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