Migrante “offende” il Tricolore: «Sarà espulso dal territorio italiano»Il ministro Piantedosi. «L'uomo è entrato irregolarmente. Qui i simboli vanno onorati»
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Un migrante sarà espulso dal territorio italiano per aver offeso il Tricolore. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
«È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un Cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d'origine. In Italia vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia», ha scritto Piantedosi, sui social, postando un video dell'episodio.
(Unioneonline)