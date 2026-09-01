Un bambino di 10 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito gravemente ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Zanica a Bergamo. Il bimbo era con il padre di 52 anni - rimasto a sua volta gravemente ferito - su una moto Ducati che si è scontrata con un mezzo pesante.

Sempre a Bergamo, ma in provincia – a Spinone al Lago – un’altra tragedia della strada: una donna di 78 anni è morta investita da una moto.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento: l'anziana stata travolta dalla moto guidata da un uomo di 58 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è rimasto illeso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata