Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta Regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera.

Il provvedimento, che definisce "procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito", è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari.

Il commento di Luca Zaia, ex governatore e attuale presidente del Consiglio regionale: «Sia a destra che a sinistra ci sono favorevoli e contrari. Non c'è uno schieramento netto politicamente, quindi l'unica soluzione è che ci si affidi alla libertà di coscienza e che la politica veda temi come questo, che sono dei temi etici, come una 'no fly zone' da lasciare solo da percorrere alla libertà di coscienza».

(Unioneonline)

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