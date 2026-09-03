savona
03 settembre 2026 alle 16:00
Spara alla moglie e al figlio 14enne, poi si suicidaTragedia a Finale Ligure. L’uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare i motivi dell’omicidio-suicidio, legato a problemi familiari
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Tragica vicenda a Finale Ligure, nel Savonese.
Un uomo di 60 anni – Daniele Baruzzo – ha sparato alla moglie – Paola Siri – e al figlio 14enne, Mattia, uccidendoli. Quindi si sarebbe suicidato.
Il Secolo XIX riferisce che l’uomo – che aveva regolare porto d’armi – avrebbe anche lasciato un biglietto, per spiegare il gesto, che sarebbe legato a problemi familiari.
Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Maddalena Sala.
(Unioneonline)
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