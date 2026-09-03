Tragica vicenda a Finale Ligure, nel Savonese.

Un uomo di 60 anni – Daniele Baruzzo – ha sparato alla moglie – Paola Siri – e al figlio 14enne, Mattia, uccidendoli. Quindi si sarebbe suicidato.

Il Secolo XIX riferisce che l’uomo – che aveva regolare porto d’armi – avrebbe anche lasciato un biglietto, per spiegare il gesto, che sarebbe legato a problemi familiari.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Maddalena Sala.

(Unioneonline)

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