Omicidio a Messina, in via Edoardo Morabito, nel rione Camaro.

La vittima è un 31enne, Giovanni Portogallo, raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino. Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. Si tratta di un 31enne, trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini, interrogando alcuni testimoni.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata