Svolta nelle indagini sugli spari del 25 aprile a Roma contro due iscritti all’Anpi.

La polizia ha fermato un ragazzo di 21 anni che sarebbe accusato di aver premuto da uno scooter il grilletto di una pistola soft air contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, 62 e 66 anni, rimasti feriti in modo lieve. Il giovane, che si chiama Eithan Bondi e ha detto di far parte della «Brigata Ebraica», avrebbe già ammesso le sue responsabilità.

Gli viene contestato il reato di tentato omicidio.

A incastrarlo le telecamere di sorveglianza presenti nella zona di via delle Sette Chiese, nel quartiere Ostiense, che hanno permesso di ricostruire il percorso effettuato dallo scooter. L’uomo è stato anche oggetto di una perquisizione domiciliare.

(Unioneonline/v.l.)

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