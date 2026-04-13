Sorpresi in intimità all’aperto: maxi-multa per una coppiaÈ accaduto in pieno giorno vicino alla stazione di Montebelluna. La polizia locale emette una sanzione da 10mila euro
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Si era appartata, in pieno giorno, per uno scambio di effusioni, forse troppo spinte, la coppia che è stata sorpresa dalla polizia Locale: multa da 10mila euro per i due.
È accaduto a Montebelluna, in provincia di Treviso, nei pressi della stazione ferroviaria dove, alle 12.30, c'è un via vai piuttosto intenso di persone e studenti, molti anche minorenni. I vigili stavano svolgendo un controllo di routine del territorio quando hanno visto la scena.
Gli agenti hanno prima invitato i due a ricomporsi e li hanno poi accompagnati al comando della Polizia Locale per identificarli. Accertate le identità, è stata comminata loro una sanzione amministrativa da 10.000 euro per violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico.
«Non posso che ringraziare la squadra della Polizia locale - ha detto il sindaco Adalberto Bordin - per il lavoro quotidiano e capillare sul territorio grazie al quale riusciamo a garantire sicurezza ma anche il decoro in città».
(Unioneonline)