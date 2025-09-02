Individuato il gestore del sito sessista Phica.eu, finito nell’occhio del ciclone per via delle numerose foto rubate anche a politiche, influencer, attrici e donne del mondo dello spettacolo.

Dietro il portale ci sarebbe, rivela il Domani, Vittorio Vitiello, uomo di 45 anni che risiede a Firenze. Nato a Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia, sarebbe secondo gli accertamenti l'amministratore del sito www.Phica.eu.

E su di lui si concentrano dunque le indagini, l’uomo è già stato ascoltato a Firenze dopo la denuncia presentata dalla sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro. Foto della prima cittadina, assieme a quelle di altre esponenti politiche, erano finite sul sito con commenti sessisti e volgari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata