Giallo a Firenze per la morte di una coppia di coniugi, trovati cadaveri dal figlio nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Le vittime sono l'antiquario Franco Giorgi, 74 anni, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni.

La casa era piena di sangue, ce ne sono tracce in molte stanze, come se ci fosse stato uno scontro prolungato. Secondo i carabinieri potrebbero essere stati colpiti da una lama o un coltello. Ancora non è chiara la dinamica e al momento tutte le ipotesi restano aperte: da un nuovo caso di omicidio-suicidio al duplice omicidio. Un lungo sopralluogo nell'appartamento è stato fatto dal magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandro Piscitelli. Sul posto i carabinieri, sia col nucleo investigativo sia con la sezione scientifica per i rilievi.

L'allarme è scattato verso le 14,30 della domenica. Lo ha dato il figlio che entrando in casa ha scoperto i genitori morti. Il personale del 118 ha presto raggiunto l'abitazione, una elegante palazzina di primo '900, dove abitano altre famiglie, ma ormai i coniugi Giorgi erano morti. I carabinieri hanno iniziato a contattare familiari e conoscenti, nonché lo stesso vicinato.

La strada è una fila continua di immobili sui due lati verso il rione di Gavinana, un rione popoloso. Se hanno agito aggressori dall'esterno, qualcuno potrebbe aver notato movimenti sospetti. Se si trattasse di una lite coniugale trascesa nell'accoltellamento, i vicini - anche degli edifici accanto, non solo i campanelli del civico -, potrebbero aver sentito delle urla, la via è piuttosto frequentata.

Franco Giorgi è un antiquario noto, aveva ricoperto incarichi nazionali per la categoria. La sua galleria si trova in via dei Serragli, nel centro storico dell'Oltrarno, tra i rioni di Santo Spirito e San Frediano.

