Dramma in provincia di Ancona, dove una cinquantenne di origini macedoni, Sadjide Muslija, è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. L'uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione.

La donna più volte, nel corso dell'anno, era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, anche lui 50enne. L'uomo era stato anche arrestato nell'aprile scorso dopo l'ennesima aggressione alla moglie: in quell'occasione aveva sfondato la porta della camera da letto con un'ascia con la donna che si era rifugiata a casa dei vicini. "Questa sera ti ammazzo", le aveva urlato contestandole un presunto tradimento.

Nel luglio scorso l'uomo aveva patteggiato una pena e poi i due coniugi erano tornati a convivere.

