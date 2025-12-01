Clamoroso assalto a un portavalori della Sicurtransport questa mattina sulla Salerno-Reggio Calabria, all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (Reggio Calabria), in direzione nord.

I banditi sono entrati in azione all’alba, hanno bloccato il traffico usando alcune auto incendiate e posizionate di traverso sulla carreggiata. Esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma non ci sarebbero feriti.

Secondo le prime stime il bottino della rapina ammonta a circa due milioni.

Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. 

(Unioneonline)

