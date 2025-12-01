Assalto a un portavalori sull’autostrada in Calabria, bottino da due milioniAuto incendiate per bloccare il traffico. Esplosi colpi d’arma da fuoco, ma non ci sono feriti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Clamoroso assalto a un portavalori della Sicurtransport questa mattina sulla Salerno-Reggio Calabria, all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (Reggio Calabria), in direzione nord.
I banditi sono entrati in azione all’alba, hanno bloccato il traffico usando alcune auto incendiate e posizionate di traverso sulla carreggiata. Esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma non ci sarebbero feriti.
Secondo le prime stime il bottino della rapina ammonta a circa due milioni.
Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato.
(Unioneonline)