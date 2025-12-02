Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma.

I pm di piazzale Clodio hanno iscritto quattro persone nel registro, si tratta di tre architetti tra i quali il responsabile tecnico del progetto e un ingegnere. L'iscrizione è finalizzata ad eventuali accertamenti tecnici irripetibili come l'analisi delle macerie.

L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno affidato le verifiche ai carabinieri, è che possa esserci stata una mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell'edificio dove erano in corso lavori di restauro.

Il crollo ha causato una vittima: l'operaio Octay Stroici, 66 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie e morto in ospedale per le ferite riportate.

(Unioneonline)

