Silvio Berlusconi torna all’Ospedale San Raffaele di Milano, da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso, dopo 45 giorni di ricovero.

Da quanto si apprende il leader di Forza Italia è stato nuovamente ricoverato, questa volta non in terapia intensiva, me nel reparto di degenza ordinaria.

Da quanto si apprende, l’ex premier trascorrerà all’ospedale milanese la prossima notte.

«Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica», fanno sapere in una nota i suoi medici, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

